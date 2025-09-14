Названы любимые продукты россиян, особенно опасные для гипертоников

При проблемах с сердцем и сосудами нужно выбирать сыры с пониженным содержанием жира и соли, приготовленные из пастеризованного молока, рекомендовала директор экспериментально-производственного центра сыроделия Университета РОСБИОТЕХ Елена Сидорова. По её словам, мягкие молодые сорта обычно имеют жирность в пределах 10–20%, что делает их более приемлемыми для людей, контролирующих уровень холестерина.

В то же время твёрдые и выдержанные сыры, такие как пармезан, чеддер и российский, содержат большое количество соли и жира. Избыточное потребление соли считается фактором риска развития гипертонии, поскольку она задерживает воду в организме, увеличивая объём циркулирующей крови, что, в свою очередь, усиливает нагрузку на сосуды. У людей с гипертонией и атеросклерозом может возникнуть обострение при регулярном употреблении этих сыров в больших количествах.