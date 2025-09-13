Единый день голосования
13 сентября, 10:00

Откажитесь сейчас! 5 продуктов, которые смертельно опасны для сердца людей после 45 лет

Жареное мясо
Полуфабрикаты
Сладкая газировка
Соленья
Сливочное масло

После 45 лет некоторые продукты могут вызвать сердечный приступ. Есть конкретный список «съедобных убийц», и отказаться от них необходимо. Чем раньше — тем лучше. Какие деликатесы придётся забыть, если хотите жить, — в материале Life.ru.

Некоторые продукты связаны с повышенным риском сердечного приступа. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Cast Of Thousands, © Freepik

Есть список продуктов, которые лучше исключить из своего рациона, если вам уже за 45. Мы уже рассказывали, какие гарниры стоит готовить, если хотите прославиться в качестве долгожителя. Теперь наоборот: перечислим продукты, которых всеми силами надо избегать уже после 45, а после 50 на них вообще лучше только смотреть. В материале рассказываем, какая пища может спровоцировать сердечный приступ.

Жареное мясо

Мясо — отличный источник энергии, поэтому крестьянам в Средневековье оно было доступно только по праздникам, а вот королям — каждый день. Фото © Shutterstock / FOTODOM / m.dipo

Любое мясо копытных повышает риск образования холестериновых бляшек, которые могут закупорить сосуды и остановить сердце. Особенно опасно жирное — свинина, баранина. Но если вы любите жарить стейк из мраморной говядины на растительном масле, вы в группе риска. Любое жареное мясо может спровоцировать сердечный приступ. В процессе жарки выделяются опасные трансжиры, при поедании жареного мяса растёт уровень холестерина, сосуды воспаляются, сердце сталкивается с повышенной нагрузкой.

Полуфабрикаты

Полуфабрикаты ещё опаснее жареного красного мяса. Даже опаснее жирного мяса. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Goskova Tatiana

Полуфабрикаты — это не только наггетсы и прочие внебрачные дети современной индустрии быстрых продуктов. Так можно назвать, например, докторскую колбасу, сосиски, салями, бекон, ветчину, сальчичон, копчёное мясо... Опасность кроется тут не только в трансжирах. Готовые продукты содержат большое количество соли. А помимо обычной соли ещё и нитраты с нитритами. Это консерванты, они дополнительно нагружают сердечно-сосудистую систему и могут спровоцировать, к примеру, гипертонию, сердечный приступ, даже рак.

Сладкая газировка

Сладкая газировка тоже увеличивает риск инфаркта. Осторожнее с ней. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Brent Hofacker

После 45 пора отказываться от тархуна, дюшеса, колы, энергетиков... В особенности от последних двух, поскольку они содержат кофеин, а он является стимулятором. Стимуляторы изнашивают сосуды раньше срока потому, что способствуют частому повышению давления. Но и без кофеина вреда хватает: сахар в газировке принадлежит к типу быстрых углеводов. Они опасны не только для диабетиков, но и для сердечников: приводят к резким скачкам глюкозы в крови, могут спровоцировать ощутимый лишний вес. Это всё тоже нагрузка на сосуды и сердце.

Соленья

Соленья тоже оказывают нагрузку на ваши артерии, осторожнее с этой категорией продуктов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dejan82

Соленья и маринады тоже опасны для организма. Избыток соли заставляет воду задерживаться в организме. В итоге артериальное давление повышается. А это лишняя нагрузка на сердце и сосуды. После 45 лет стенки сосудиков уже не такие эластичные. Гипертония начинает представлять опасность. Это относится как к маринованным огурчикам, так и к консервированным оливкам, и даже к квашеной капусте, к сожалению.

Сливочное масло

Жирные молочные продукты тоже могут способствовать образованию в организме опасной предынфарктной ситуации. Фото © Shutterstock / FOTODOM / itor

После 45 вам следует максимально сократить суточное потребление сливочного масла. Можно немного смазать им отварную картошку, но не более того. Просто в сливочном масле, как и в самих сливках, содержатся насыщенные жиры. Они увеличивают риск образования холестериновых бляшек. Насыщенные жиры наравне с трансжирами увеличивают «плохой холестерин» и выводят из организма «хороший холестерин».

Особое внимание после 45 лет надо обращать на холестерин. На самом деле существует два его вида. Это ЛПНП — опасный холестерин. И ЛПВП — хороший холестерин. Аббревиатуры расшифровываются как «липопротеины низкой плотности» и «липопротеины высокой плотности» соответственно. Первые переносят холестерин из печени в ткани. Вторые — наоборот. ЛПНП ответственны за образование холестериновых бляшек в сосудах. А ЛПВП в диете как раз снижают этот риск. На полезные ЛПВП богаты авокадо, орехи, оливковое масло и жирная рыба. Это не только полезно, но и вкусно. Кстати, у Life.ru есть список имён, заряженных на долгожительство.

