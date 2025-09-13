Откажитесь сейчас! 5 продуктов, которые смертельно опасны для сердца людей после 45 лет
Оглавление
После 45 лет некоторые продукты могут вызвать сердечный приступ. Есть конкретный список «съедобных убийц», и отказаться от них необходимо. Чем раньше — тем лучше. Какие деликатесы придётся забыть, если хотите жить, — в материале Life.ru.
Есть список продуктов, которые лучше исключить из своего рациона, если вам уже за 45. Мы уже рассказывали, какие гарниры стоит готовить, если хотите прославиться в качестве долгожителя. Теперь наоборот: перечислим продукты, которых всеми силами надо избегать уже после 45, а после 50 на них вообще лучше только смотреть. В материале рассказываем, какая пища может спровоцировать сердечный приступ.
Жареное мясо
Мясо — отличный источник энергии, поэтому крестьянам в Средневековье оно было доступно только по праздникам, а вот королям — каждый день. Фото © Shutterstock / FOTODOM / m.dipo
Любое мясо копытных повышает риск образования холестериновых бляшек, которые могут закупорить сосуды и остановить сердце. Особенно опасно жирное — свинина, баранина. Но если вы любите жарить стейк из мраморной говядины на растительном масле, вы в группе риска. Любое жареное мясо может спровоцировать сердечный приступ. В процессе жарки выделяются опасные трансжиры, при поедании жареного мяса растёт уровень холестерина, сосуды воспаляются, сердце сталкивается с повышенной нагрузкой.
Полуфабрикаты
Полуфабрикаты ещё опаснее жареного красного мяса. Даже опаснее жирного мяса. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Goskova Tatiana
Полуфабрикаты — это не только наггетсы и прочие внебрачные дети современной индустрии быстрых продуктов. Так можно назвать, например, докторскую колбасу, сосиски, салями, бекон, ветчину, сальчичон, копчёное мясо... Опасность кроется тут не только в трансжирах. Готовые продукты содержат большое количество соли. А помимо обычной соли ещё и нитраты с нитритами. Это консерванты, они дополнительно нагружают сердечно-сосудистую систему и могут спровоцировать, к примеру, гипертонию, сердечный приступ, даже рак.
Сладкая газировка
Сладкая газировка тоже увеличивает риск инфаркта. Осторожнее с ней. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Brent Hofacker
После 45 пора отказываться от тархуна, дюшеса, колы, энергетиков... В особенности от последних двух, поскольку они содержат кофеин, а он является стимулятором. Стимуляторы изнашивают сосуды раньше срока потому, что способствуют частому повышению давления. Но и без кофеина вреда хватает: сахар в газировке принадлежит к типу быстрых углеводов. Они опасны не только для диабетиков, но и для сердечников: приводят к резким скачкам глюкозы в крови, могут спровоцировать ощутимый лишний вес. Это всё тоже нагрузка на сосуды и сердце.
Соленья
Соленья тоже оказывают нагрузку на ваши артерии, осторожнее с этой категорией продуктов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dejan82
Соленья и маринады тоже опасны для организма. Избыток соли заставляет воду задерживаться в организме. В итоге артериальное давление повышается. А это лишняя нагрузка на сердце и сосуды. После 45 лет стенки сосудиков уже не такие эластичные. Гипертония начинает представлять опасность. Это относится как к маринованным огурчикам, так и к консервированным оливкам, и даже к квашеной капусте, к сожалению.
Сливочное масло
Жирные молочные продукты тоже могут способствовать образованию в организме опасной предынфарктной ситуации. Фото © Shutterstock / FOTODOM / itor
После 45 вам следует максимально сократить суточное потребление сливочного масла. Можно немного смазать им отварную картошку, но не более того. Просто в сливочном масле, как и в самих сливках, содержатся насыщенные жиры. Они увеличивают риск образования холестериновых бляшек. Насыщенные жиры наравне с трансжирами увеличивают «плохой холестерин» и выводят из организма «хороший холестерин».
Особое внимание после 45 лет надо обращать на холестерин. На самом деле существует два его вида. Это ЛПНП — опасный холестерин. И ЛПВП — хороший холестерин. Аббревиатуры расшифровываются как «липопротеины низкой плотности» и «липопротеины высокой плотности» соответственно. Первые переносят холестерин из печени в ткани. Вторые — наоборот. ЛПНП ответственны за образование холестериновых бляшек в сосудах. А ЛПВП в диете как раз снижают этот риск. На полезные ЛПВП богаты авокадо, орехи, оливковое масло и жирная рыба. Это не только полезно, но и вкусно. Кстати, у Life.ru есть список имён, заряженных на долгожительство.