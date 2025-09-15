Единый день голосования
Мессенджер MAX
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 сентября, 00:36

Россиянам рассказали, насколько опасны крупы «с лапками, глазками и усиками»

Эксперт Малозёмов: Опасность насекомых в крупах сильно преувеличена

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Опасность насекомых в крупах сильно преувеличена, вред для здоровья от них незначителен, уверен автор и ведущий программы «Живая еда» на НТВ Сергей Малозёмов. По его словам, жучки представляют угрозу лишь для людей с аллергией на хитин, но в некоторых случаях попадание продуктов жизнедеятельности насекомых может вызвать пищевое расстройство.

«Это больше вопрос эстетический, никому не приятно встречать в тарелке что-то такое с лапками, глазками и усиками», — отметил собеседник радио Sputnik.

Будем хрустеть мухами? Академик объяснил, как белок из насекомых изменит рацион россиян
Будем хрустеть мухами? Академик объяснил, как белок из насекомых изменит рацион россиян

Он подчеркнул, что важно не допускать размножения насекомых в крупах, так как многие из них обладают сильными челюстями и могут проникать в герметичные упаковки. Эксперт посоветовал сразу после покупки пересыпать крупы в стеклянные или пластиковые контейнеры с плотной крышкой и изолировать друг от друга, чтобы предотвратить свободное перемещение вредителей. А народные методы борьбы с насекомыми, по его мнению, малоэффективны.

В России объявился редкий экзотический клоп-вонючка
В России объявился редкий экзотический клоп-вонючка

Ранее лор объяснила, к кому жуки и тараканы чаще всего заползают в уши. Она рекомендовала не доставать насекомых из уха самостоятельно. Кстати, фанаты пива оказались любимым лакомством комаров.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Здоровое питание
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar