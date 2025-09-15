Россиянам рассказали, насколько опасны крупы «с лапками, глазками и усиками»

Опасность насекомых в крупах сильно преувеличена, вред для здоровья от них незначителен, уверен автор и ведущий программы «Живая еда» на НТВ Сергей Малозёмов. По его словам, жучки представляют угрозу лишь для людей с аллергией на хитин, но в некоторых случаях попадание продуктов жизнедеятельности насекомых может вызвать пищевое расстройство.

Он подчеркнул, что важно не допускать размножения насекомых в крупах, так как многие из них обладают сильными челюстями и могут проникать в герметичные упаковки. Эксперт посоветовал сразу после покупки пересыпать крупы в стеклянные или пластиковые контейнеры с плотной крышкой и изолировать друг от друга, чтобы предотвратить свободное перемещение вредителей. А народные методы борьбы с насекомыми, по его мнению, малоэффективны.