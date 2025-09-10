Лор объяснила, к кому жуки и тараканы чаще всего заползают в уши

Насекомые в ушах — это не миф, а реальность, с которой иногда сталкиваются врачи. Что делать в этой в прямом смысле щекотливой ситуации, рассказала оториноларинголог Soft Medical Center Людмила Джапаридзе в беседе с порталом «Страсти».

Таракан, муравей или мелкий жук может случайно «забрести» внутрь, и для него это будет всего лишь исследование территории. Для человека же ситуация превращается в настоящий кошмар. Ухо привлекает насекомых как тёплое и влажное укрытие, особенно ночью, когда человек спокойно спит. При этом дети сталкиваются с непрошенными гостями чаще взрослых — это обусловлено играми на полу и особенно крепким сном.

Врач объяснила, что при попадании насекомого возникают резкая боль, зуд и чувство шевеления. Джапаридзе предупредила, что самостоятельные попытки извлечения опасны и могут привести к травмам слухового прохода и барабанной перепонки. Потому критически важно обратиться за помощью к специалистам. Профессионал почти со 100% вероятностью сможет решить проблему без сложности и последствий.

«Звучит пугающе, но важно помнить, что такие случаи редки и в большинстве своем решаются благополучно. Главное — не паниковать и не пытаться решить все своими силами. Достаточно обратиться к врачу», — заключила Людмила Джапаридзе.