Таракана возрастом 40 млн лет, запертого в янтаре, обнаружили под Калининградом

В Калининградской области обнаружили янтарь с тараканом возрастом 35–40 миллионов лет. Об этом сообщили на Калининградском янтарном комбинате Ростеха. Инклюз медового оттенка весом 7 граммов и размером 41×21 мм сохранил насекомое отряда Blattodea в идеальном состоянии. Его нашли во время ручной сортировки сырья.

«Мы имеем дело с очень интересным образцом янтаря. Это крупнейший представитель тараканообразных из обнаруженных нами за последние пять лет. Ему не менее 35–40 млн лет. Это, безусловно, не тот таракан, который обитает сейчас, но похожие виды и в наши дни можно встретить в районе тропиков», — рассказала специалист-геммолог Калининградского янтарного комбината Анна Дугина.

Благодаря тщательной обработке поверхности учёные смогли рассмотреть детали строения насекомого: тонкую сетку крыла, лапки и голову. По словам экспертов, такие находки стали возможны из-за особенностей климата, который был десятки миллионов лет назад — тёплая и влажная погода, а также лесные пожары делали смолу реликтовых деревьев более жидкой, и она превращалась в ловушку для насекомых.

Подобные инклюзы составляют не более 9% от общего объёма добываемого янтаря. Этот экземпляр станет одним из ключевых лотов на аукционе уникального янтаря, который пройдёт 2 августа в рамках VIII Международного янтарного форума AmberForum’25.