Красота сквозь время: В России нашли уникальный янтарь с иголками сосны, которым 50 млн лет

На Калининградском янтарном комбинате был найден уникальный инклюз с иголками древней сосны, возраст которого составляет около 50 миллионов лет. Этот редкий образец был обнаружен во время ручной сортировки камней в первый рабочий день нового года, 9 января. За последние пять лет подобные находки не встречались, сообщает пресс-служба Янтарного комбината.

Инклюз представляет собой исключительный фрагмент флоры, застывший в смоле, который сохранил свою первоначальную форму и цвет. Пучок из пяти хвойных иголок имеет легкий зеленоватый оттенок. Специалисты предполагают, что его возраст может достигать 50 миллионов лет. Вероятно, в период между двумя ледниковыми эпохами нестабильный климат с чередованием потепления и похолодания способствовал сильным ветрам, которые привели к образованию этого редкого камня. Существует вероятность, что порыв ветра раскачивал ветку, и иголки остались в смоле на стволе соседней сосны.

Фото © пресс-служба Янтарного комбината

Фото © пресс-служба Янтарного комбината

Инклюзы составляют около 5% от общего объема добываемого на комбинате прозрачного янтаря и отбираются вручную во время сортировки. Затем они проходят несколько этапов оценки. В зависимости от размера и уникальности включений камни делятся на два сорта: инклюзы первого сорта после обработки выставляются на аукцион уникальных камней, а образцы второго сорта используются для производства ювелирных и сувенирных изделий.

Найденный инклюз с хвойными иголками весит 29 граммов и имеет размеры 57 на 45 мм. После шлифовки и полировки до зеркального блеска он будет представлен на аукционе.