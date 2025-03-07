Завораживающее «янтарное сердце» нашли в карьере под Калининградом

На Приморском карьере янтарного комбината «Ростеха» под Калининградом был найден уникальный янтарный самородок с природным рисунком, напоминающим сердце. Как сообщила пресс-служба предприятия, такие образцы составляют менее 1% от общего объёма добычи.

В преддверии 8 Марта во время ручной сортировки был обнаружен редкий камень, в котором все основные виды балтийского янтаря образовали сердцевидный узор. Этот образец включает королевский белый, жёлтый матовый и прозрачный янтарь, получивший свои оттенки десятки миллионов лет назад. Вес камня составляет 19,42 г, а его размеры — 4 на 3 см.

Белый янтарь образуется благодаря множеству мелких пузырьков воздуха и легче других видов. Жёлтый матовый янтарь также содержит пузырьки, но в меньшем количестве, тогда как прозрачный янтарь более плотный и не имеет воздушных включений. Специалист-геммолог Калининградского янтарного комбината Анна Дугина отметила, что такая комбинация является удивительным проявлением природы. Она добавила, что процесс формирования камня происходил в жидком состоянии 40-50 миллионов лет назад, и результатом стал настоящий «объяснение в любви» в виде многослойного сердца.