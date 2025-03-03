В России создали платье из 2 кг янтаря с 1260 доисторическими частицами возрастом 50 млн лет
Комбинат «Ростеха» изготовил уникальное платье из натурального янтаря
Платье из янтаря. Обложка © Янтарный комбинат
Янтарный комбинат «Ростеха» сделал уникальное платье из 2 кг балтийского янтаря. О диковинной новинке сообщила пресс-служба предприятия.
Частички платья. Фото © Янтарный комбинат
«Янтарное платье состоит из 1260 прозрачных пластин, в каждой из которых присутствует доисторическое включение – частица древесной коры, почвы, цветов, хвои и другие минеральные и органические фрагменты. Это позволило создать неповторимый рисунок», — говорится в сообщении.
Сообщается, что на изготовление оригинального изделия понадобилось три месяца. Изначально мастера сделали и отсортировали пластины прозрачного янтаря размером 40 на 15 мм и толщиной всего 1 мм. На это ушла основная часть времени. Следом швеи мастерски с помощью специальной изогнутой иглы и тончайшей лески закрепили каждую пластину на основу из фатина.
В январе на Калининградском янтарном комбинате был найден уникальный инклюз с иголками древней сосны, возраст которого составляет около 50 миллионов лет. Этот редкий образец был обнаружен во время ручной сортировки камней в первый рабочий день нового года. За последние пять лет подобные находки не встречались.