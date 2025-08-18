Российские учёные разработали костюм - «убийцу» клещей

В Иванове представили уникальный костюм, способный уничтожать клещей при прикосновении. Новинку показали в эфире программы «Наука и техника» на телеканале Рен-ТВ.

«Оболочка капсулы может быть нами сделана совершенно разного размера, различной архитектуры, и тогда выделение акарицидно-репеллентного вещества будет по времени совершенно разным. Выделение начинается, когда вы начинаете носить костюм на основе этой ткани. Было установлено, что коэффициент защиты от клещей составил более 98%», – рассказала профессор кафедры химических технологий волокнистых материалов Ивановского государственного химико-технологического университета Ольга Одинцова.

Костюм создан из ткани со специальными «ловушками» на рукавах, штанинах и куртке. Они пропитаны микрокапсулами с безопасным для человека веществом. Попадая в складки материала, клещ получает смертельную дозу препарата, а дополнительный репеллент в составе волокон дезориентирует паразита и препятствует укусу. Учёные уточнили, что защитные свойства сохраняются даже после стирки. Стоимость такого костюма составляет около 10 тысяч рублей, а срок службы — до трёх лет.