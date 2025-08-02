23 жителя Орловской области столкнулись с болезнью Лайма после укуса клеща

К концу июля в Орловской области зарегистрировано 2088 случаев укусов клещей, из которых выявлено 23 случая заболевания иксодовым боррелиозом (болезнь Лайма) среди взрослых. Об этом сообщили представители регионального Роспотребнадзора, проводившие мониторинг за заболеваемостью населения.

«По состоянию на 31.07.2025 года в 20 муниципальных образованиях Орловской области в медицинские организации обратилось 2088 пострадавших от укусов клещей, в том числе 623 ребёнка, зарегистрировано 23 случая заболевания иксодовым боррелиозом среди взрослых», — говорится в сообщении.

Всего с начала летнего сезона в Орловской области провели обработки на площади 488 га, в том числе территории летних загородных оздоровительных учреждений.