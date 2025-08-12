Клещи начали заражать жителей Подмосковья смертельной инфекцией

В Московской области зафиксированы первые случаи инфицирования гранулоцитарным анаплазмозом — заболеванием, передаваемым клещами. Инфекция вызывает серьёзные осложнения, такие как поражения внутренних органов, иногда приводящие к летальному исходу. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Заболевание опасно как для людей, так и для животных. Специалисты предупреждают, что первые признаки болезни проявляются спустя одну-две недели после укуса клеща и похожи на обычную простуду или грипп. Поэтому важно внимательно следить за состоянием здоровья после прогулок на природе и своевременно обращаться к врачам при возникновении подозрительных симптомов.

«С начала сезона активности клещей в медицинские учреждения обратились более 490 тыс. человек с жалобами на укусы. <...> Для профилактики укусов клещей следует носить одежду, предпочтительно светлых тонов, чтобы легче заметить насекомых. Рекомендуется использовать репелленты, обрабатывая кожу и одежду специальными средствами», — заявили в Роспотребнадзоре.