В Подмосковье выявили два завозных случая клещевого энцефалита

В Московской области зафиксировано два завозных случая клещевого вирусного энцефалита, сообщило региональное управление Роспотребнадзора. Всего по состоянию на 30 июля в медицинские учреждения обратилось более 11 тысяч человек, пострадавших от укусов членистоногих.

«Зарегистрировано 2 завозных случая клещевого вирусного энцефалита. Заражение произошло на территории Дальневосточного федерального округа и Архангельской области. Заболевшие, против клещевого вирусного энцефалита, не привиты», — отметили в ведомстве.

Лабораторные исследования, проведённые с более чем двумя тысячами клещей, собранных от населения и в рамках эпидемиологического мониторинга, выявили следующие результаты: в 13,8% случаев обнаружены возбудители иксодового клещевого боррелиоза, в 2,2% случаев – возбудители гранулоцитарного анаплазмоза человека, и в 0,3% случаев – возбудители моноцитарного эрлихиоза человека.

Кроме того, за прошедший период 2025 года в Подмосковье было зарегистрировано 126 случаев болезни Лайма, передающейся через укусы иксодовых клещей.