Паралич и кома: Пермяка чуть не угробили в клинике без лицензии после укуса клеща

Житель города Чернушка Пермского края обратился в клинику, чтобы сделать прививку от клещевого энцефалита, хотя медучреждение не имело лицензии на проведение вакцинации. Более того, пациента не предупредили о необходимости избегать контакта с носителями вируса в течение определённого времени после процедуры. В результате мужчина оказался в больнице, сначала у него парализовало руку, а потом он впал в кому, сообщает URA.ru со ссылкой на региональное ГУФССП.

По данным ведомства, пермяк, не имея полной информации о мерах предосторожности после вакцинации, в тот же день вышел на работу в лес и был инфицирован. Через несколько дней после второй дозы вакцины его госпитализировали в тяжёлом состоянии. Мужчина провёл 12 дней в коме, лишился возможности заниматься физическим трудом и оказался без работы.