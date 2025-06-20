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20 июня, 09:13

Паралич и кома: Пермяка чуть не угробили в клинике без лицензии после укуса клеща

Ura.ru: Житель Пермского края впал в кому после прививки в клинике без лицензии

Мужчина в коме. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Мужчина в коме. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Житель города Чернушка Пермского края обратился в клинику, чтобы сделать прививку от клещевого энцефалита, хотя медучреждение не имело лицензии на проведение вакцинации. Более того, пациента не предупредили о необходимости избегать контакта с носителями вируса в течение определённого времени после процедуры. В результате мужчина оказался в больнице, сначала у него парализовало руку, а потом он впал в кому, сообщает URA.ru со ссылкой на региональное ГУФССП.

По данным ведомства, пермяк, не имея полной информации о мерах предосторожности после вакцинации, в тот же день вышел на работу в лес и был инфицирован. Через несколько дней после второй дозы вакцины его госпитализировали в тяжёлом состоянии. Мужчина провёл 12 дней в коме, лишился возможности заниматься физическим трудом и оказался без работы.

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Он встал на учёт в центре занятости населения, однако пособия по безработице не хватало для лечения и содержания семьи. Тогда мужчина обратился в суд. Ответчиком по делу выступала организация, сотрудники которой проводили вакцинацию. Суд постановил взыскать с неё 500 тысяч рублей в пользу пострадавшего. Клиника отказалась добровольно исполнять судебное решение, поэтому на её банковские счета было наложено взыскание.

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Борис Эльфанд
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