Паралич и кома: Пермяка чуть не угробили в клинике без лицензии после укуса клеща
Ura.ru: Житель Пермского края впал в кому после прививки в клинике без лицензии
Мужчина в коме. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Житель города Чернушка Пермского края обратился в клинику, чтобы сделать прививку от клещевого энцефалита, хотя медучреждение не имело лицензии на проведение вакцинации. Более того, пациента не предупредили о необходимости избегать контакта с носителями вируса в течение определённого времени после процедуры. В результате мужчина оказался в больнице, сначала у него парализовало руку, а потом он впал в кому, сообщает URA.ru со ссылкой на региональное ГУФССП.
По данным ведомства, пермяк, не имея полной информации о мерах предосторожности после вакцинации, в тот же день вышел на работу в лес и был инфицирован. Через несколько дней после второй дозы вакцины его госпитализировали в тяжёлом состоянии. Мужчина провёл 12 дней в коме, лишился возможности заниматься физическим трудом и оказался без работы.
Он встал на учёт в центре занятости населения, однако пособия по безработице не хватало для лечения и содержания семьи. Тогда мужчина обратился в суд. Ответчиком по делу выступала организация, сотрудники которой проводили вакцинацию. Суд постановил взыскать с неё 500 тысяч рублей в пользу пострадавшего. Клиника отказалась добровольно исполнять судебное решение, поэтому на её банковские счета было наложено взыскание.
Ранее эпидемиолог рассказал, какие 50 вирусов переносят клещи. Кроме того, Life.ru узнал об опасности анаплазмоза, который в России разносят указанные выше насекомые.