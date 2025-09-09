В России объявился редкий экзотический клоп-вонючка

Редкого тропического клопа Plinachtus bicoloripes нашли в Ботаническом саду Владивостока. Этот вид новый для Приморья, а в России это всего лишь вторая находка после обнаружения насекомых в 2017 году на Кунашире. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале дендрария.

На русском языке у вида пока нет утверждённого названия, а Plinachtus bicoloripes можно перевести как «плинахтус двуцветный». Биология данного вида клопов изучена слабо. Это связано с тем, что раньше он считался обитателем тропиков и субтропиков Юго-Восточной Азии. Известно, что для самозащиты маленькие жучки выделяют специфический запах, а личинки собираются в группы и подражают муравьям. Plinachtus bicoloripes растительноядный, не опасен для человека, но может наносить ущерб растениям.

Клоп Plinachtus bicoloripes. Фото © Telegram/Ботсад Владивосток

Заведующий Зоологическим музеем ДВФУ Кирилл Остапенко объяснил, что изменения климата в Приморском крае создают условия для зимовки Plinachtus bicoloripes, а жаркое лето могло стать причиной резкого увеличения численности насекомого. Однако для учёных это тревожный сигнал, так как клоп представляет опасность для местной экосистемы

«У клопа в Приморье мало естественных врагов и других факторов, сдерживающих численность и распространение. При массовом размножении может наносить вред растению, угнетая его», — говорит Остапенко.