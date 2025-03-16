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16 марта, 11:54

«Они идут к нам»: Нашествие насекомых-каннибалов ожидается на Урале

Биолог Гилев: В Свердловской области ожидается нашествие богомолов

Плотоядные богомолы, которые питаются животной пищей, в том числе мелкими грызунами, ящерицами и лягушками, приближаются к границам Свердловской области. Они известны частыми случаями каннибализма, когда самка после спаривания сжирает голову самца. О скором нашествии насекомых предупредил ведущий научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН Алексей Гилев.

«Раз климат теплеет, южным насекомым становится комфортно, и они идут к нам. Например, на юге Челябинской области, в районе Аркаима, есть богомолы, их уже находят севернее, в районе самого Челябинска. К нам они ещё не пришли, но сильно продвинулись к нашим границам», — рассказал URA.ru доктор биологических наук.

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Ранее инфекционист назвала народные методы борьбы с клещами. В частности, он предложил использовать против кровопийц чеснок, лаванду и эфирные масла. В свою очередь, врач назвала запретное средство для обработки клещей.

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pixabay

Борис Эльфанд
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