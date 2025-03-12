Бабочки раньше времени проснулись в Москве из-за ранней весны

В столице стартовал сезон активности бабочек, но для их массового появления пока ещё не время. Об этом сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

«То, что москвичи увидели в Москве бабочку, — это свидетельствует о начале активности чешуекрылых насекомых, явление пока не массовое. Для массового появления бабочек сейчас ещё рановато», — говорится в сообщении, передаёт Агентсто городских новостей «Москва».

Ранее Life.ru сообщал, что в Ленинградской области заметили первых гадюк, которые в этом году слишком рано проснулись от спячки из-за тёплой погоды. Специалисты предостерегают: если вы столкнулись с такой змеёй, которая демонстрирует агрессивное поведение, рекомендуется осторожно отступить, избегая резких движений. В случае укуса необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Также важно помнить, что причинять вред этим животным нельзя, так как гадюка охраняется и занесена в Красную книгу.