В Норвегии опасаются ответных мер, если Трамп не получит Нобелевскую премию

Норвегия считает реальной угрозой своей безопасности возможное решение не присуждать Нобелевскую премию мира президенту США Дональду Трампу, который стремится получить её за урегулирование военных конфликтов. Об этом сообщает издание Bloomberg.

По информации издания, норвежские власти выражают опасения по поводу потенциальных последствий, если американский лидер не получит Нобелевскую премию. Объявление лауреата состоится 10 октября.

Ранее президент США Дональд Трамп признался, что не мечтает стать обладателем Нобелевской премии мира. По его словам, ему достаточно достичь «справедливости» в решении многих мировых вопросов.