8 октября, 10:48

Нобелевскую премию по химии присудили за разработку металлоорганических каркасов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marek Rybar

Нобелевская премия в области химии за 2025 год вручена трём учёным: японцу Сусуму Китагаве, австралийцу Ричарду Робсону и американцу Омару Яги. Информацией поделился Нобелевский комитет по химии Королевской академии наук.

Фото © Ill. Niklas Elmehed. © Nobel Prize Outreach

Как рассказали представители жюри, учёные занимались разработкой «металлоорганических каркасов». К слову, в прошлом году Нобелевская премия досталась американским учёным Дэвиду Бейкеру и Джону Джамперу, а также британцу Демису Хассабису. Они занимались изучением структур белков.

Ранее сообщалось, что в Сеченовском Университете внедряют нобелевские открытия по иммунологии в лечение рака с помощью регуляторных Т-клеток. В 2025 году Нобелевская премия по физиологии и медицине присуждена за открытие механизма периферической иммунной толерантности, ключевую роль в котором играют регуляторные Т-клетки с геном FOXP3.

