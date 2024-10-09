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9 октября, 10:20

«Совершено почти невозможное»: Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии

Нобелевскую премию по химии-2024 вручили за исследования белковых молекул

Лауреаты Нобелевской премии по химии-2024. Обложка © Сайт Нобелевской премии

Лауреаты Нобелевской премии по химии-2024. Обложка © Сайт Нобелевской премии

Британские учёные Джон Джампер и Демис Хассабис, а также американский исследователь Дэвид Бейкер получили Нобелевскую премию по химии за 2024 год. Об этом сообщил Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук.

«Нобелевская премия по химии 2024 года присуждена за белки — гениальные химические инструменты жизни. Дэвиду Бейкеру удалось совершить почти невозможное создать — совершенно новые виды белков. Демис Хассабис и Джон Джампер разработали модель искусственного интеллекта для решения проблемы 50-летней давности: прогнозирования сложных структур белков. Эти открытия обладают огромным потенциалом», — говорится в мотивировочной части.

Уточняется, что Хассабис и Джампер получили премию за исследования, результаты которых помогли предсказывать структуру белков, а Бейкер — за работы в области компьютерного дизайна белковых молекул.

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Ранее Life.ru сообщал, что Нобелевскую премию по физике—2024 присудили за машинное обучение и нейронные сети. Лауреатами стали Джон Гопфилд (Принстонский университет, США) и Джефри Эверест Гинтон (исследователь из Торонто).

Никита Никонов
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