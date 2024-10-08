Нобелевскую премию по физике—2024 присудили за машинное обучение и нейронные сети
Нобелевскую премию по физике получили американец Гопфилд и канадец Гинтон
Джон Гопфилд и Джефри Эверест Гинтон. Иллюстрация © Nobel Prize
Нобелевскую премию по физике в 2024 году получили Джон Гопфилд (Принстонский университет, США) и Джефри Эверест Гинтон (исследователь из Торонто). Имена лауреатов объявлены во вторник, 8 октября, на сайте Нобелевского комитета.
Награда присуждена за открытия в области машинного обучения с помощью искусственных нейронных сетей. Гопфилд и Гинтон нашли способ обучать искусственный интеллект, используя основные законы физики.
«Джон Хопфилд создал ассоциативную память, которая может хранить и восстанавливать изображения и другие типы шаблонов в данных. Джеффри Хинтон изобрел метод, который может автономно находить свойства в данных и таким образом выполнять такие задачи, как идентификация определенных элементов на изображениях», — сообщается на сайте Нобелевского комитета.
Работа лауреатов уже принесла огромную пользу. Их коллеги-физики используют искусственные нейронные сети в широком спектре областей, в том числе во время разработки новых материалов с определёнными свойствами.
Напомним, что в прошлом году Нобелевская премия по физике была присуждена группе учёных за изучение электронов и природы света. Награду получили франко-американский исследователь Пьер Агостини, венгеро-австриец Ференц Краус и представительница Франции Анн Л’Юилье.