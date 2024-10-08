Нобелевскую премию по физике—2024 присудили за машинное обучение и нейронные сети

Нобелевскую премию по физике в 2024 году получили Джон Гопфилд (Принстонский университет, США) и Джефри Эверест Гинтон (исследователь из Торонто). Имена лауреатов объявлены во вторник, 8 октября, на сайте Нобелевского комитета.

Награда присуждена за открытия в области машинного обучения с помощью искусственных нейронных сетей. Гопфилд и Гинтон нашли способ обучать искусственный интеллект, используя основные законы физики.

«Джон Хопфилд создал ассоциативную память, которая может хранить и восстанавливать изображения и другие типы шаблонов в данных. Джеффри Хинтон изобрел метод, который может автономно находить свойства в данных и таким образом выполнять такие задачи, как идентификация определенных элементов на изображениях», — сообщается на сайте Нобелевского комитета.

Работа лауреатов уже принесла огромную пользу. Их коллеги-физики используют искусственные нейронные сети в широком спектре областей, в том числе во время разработки новых материалов с определёнными свойствами.