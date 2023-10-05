Стало известно о "сильном российском следе" в Нобелевской премии по физике

Учёные из РФ внесли значимый вклад в работу, посвящённую сверхкоротким световым импульсам, за которую присуждена Нобелевская премия этого года по физике. Об этом заявил старший научный сотрудник Института автоматики и электрометрии Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Александр Аполонский. Он добавил, что практически все исследования по аттосекундной физике ссылаются на работу 1965 года российского исследователя Леонида Келдыша.

"В этой Нобелевской премии имеется сильный российский след. Это, во-первых, генерация высоких гармоник света — Крайнов и Делоне — и ионизация атомов Келдыша", — отметил Аполонский в беседе с журналистами.

Специалист также указал на определяющую роль нобелевского лауреата Ференца Крауса в формировании аттосекундной тематики. По мнению Аполонского, в полной мере научное изучение физики сверхкоротких световых импульсов неподъёмно в РФ. Он добавил, что единственная группа, которая приближена к этому, — группа учёного Алексея Желтикова из МГУ. Аполонский также подчеркнул, что в будущем использование аттосекундных световых импульсов поможет разработать новые высокопроизводительные устройства.