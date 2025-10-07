Российские учёные используют открытие нобелевских лауреатов для лечения рака

В Сеченовском Университете внедряют нобелевские открытия по иммунологии в лечение рака с помощью регуляторных Т-клеток, рассказала заведующая лабораторией иммунной инженерии Елена Голикова. В 2025 году Нобелевская премия по физиологии и медицине присуждена за открытие механизма периферической иммунной толерантности, ключевую роль в котором играют регуляторные Т-клетки с геном FOXP3.

Голикова пояснила, что учёные разрабатывают TCR-платформу для создания терапевтических Т-клеток, способных целенаправленно атаковать опухолевые клетки. Уже протестирован клеточный препарат для первой опухолевой мишени, и в сотрудничестве с новосибирским НИИ фундаментальной и клинической иммунологии планируется расширение технологии: в Т-клетки одновременно встроят гены FOXP3 и Т-клеточного рецептора, распознающего специфический антиген.

Такой подход позволяет не просто подавлять иммунитет глобально, а прицельно модулировать его в нужном месте и в нужное время, что открывает новые возможности в клеточной терапии рака и минимизирует побочные эффекты.

«Это открывает путь к терапии, сочетающей высокую специфичность и контроль над побочными эффектами. Благодаря таким разработкам российская наука становится полноправным участником глобального движения по созданию клеточных терапий следующего поколения», – подытожила эксперт в беседе с «Газетой.ru».

Напомним, ранее стало известно, что в 2025 году Нобелевскую премию в области физиологии и медицины вручили за открытия в исследовании периферической иммунной толерантности. Награду получат учёные Мэри Брунков, Фред Рамсделл и Симон Сакагучи.