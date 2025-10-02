В ближайшие месяцы международная сцена может оказаться на краю серьёзного обострения. Текущие инициативы в ЕС имеют откровенно провоенный характер и вызывают опасения по поводу начала большой войны. Об этом у себя в соцсети заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Второй день саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене вызвал тревогу у Орбана. По его словам, там обсуждаются предложения о перераспределении европейских средств в пользу Украины, попытки форсировать вступление Киева в сообщество через юридические ухищрения и идеи по финансированию поставок вооружений.

«Все эти предложения ясно показывают, что Брюссель хочет начать войну», — заключил венгерский политик.

Вместе с тем он пообещал, что Будапешт будет прилагать все усилия для того, чтобы избежать эскалации. Он также призвал всех венгров к единству перед внешними проблемами.

Ранее западные СМИ писали, что европейские политики не смогли принять каких-либо важных решений на саммите лидеров стран Евросоюза в Копенгагене после инцидента с беспилотниками в Дании. Главная проблема Европы заключается в обсуждении кризиса вместо его решения.