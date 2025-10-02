Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 октября, 09:45

«ЕС хочет войны»: Орбан в ужасе от второго дня саммита в Копенгагене

Орбан: ЕС намерен вступить в войну с РФ из-за Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

В ближайшие месяцы международная сцена может оказаться на краю серьёзного обострения. Текущие инициативы в ЕС имеют откровенно провоенный характер и вызывают опасения по поводу начала большой войны. Об этом у себя в соцсети заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Второй день саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене вызвал тревогу у Орбана. По его словам, там обсуждаются предложения о перераспределении европейских средств в пользу Украины, попытки форсировать вступление Киева в сообщество через юридические ухищрения и идеи по финансированию поставок вооружений.

«Все эти предложения ясно показывают, что Брюссель хочет начать войну», заключил венгерский политик.

Вместе с тем он пообещал, что Будапешт будет прилагать все усилия для того, чтобы избежать эскалации. Он также призвал всех венгров к единству перед внешними проблемами.

«Русские идут»: Военный эксперт раскрыл реальную причину экстренной мобилизации в Дании
«Русские идут»: Военный эксперт раскрыл реальную причину экстренной мобилизации в Дании

Ранее западные СМИ писали, что европейские политики не смогли принять каких-либо важных решений на саммите лидеров стран Евросоюза в Копенгагене после инцидента с беспилотниками в Дании. Главная проблема Европы заключается в обсуждении кризиса вместо его решения.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Виктор Орбан
  • Венгрия
  • Путин
  • дания
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar