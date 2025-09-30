«Русские идут»: Военный эксперт раскрыл реальную причину экстренной мобилизации в Дании

Под предлогом прилёта дронов власти Дании инициировали срочный призыв резервистов для искусственного создания ощущения «российской угрозы», заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, даже датские военные не подтвердили факт обнаружения БПЛА, что свидетельствует о спланированной информационной операции, направленной на манипуляцию общественным мнением.

Подобные действия позволяют правительству оправдывать непопулярные решения — от увеличения военных расходов до поддержки Украины. Мнимая угроза со стороны России используется как инструмент для продвижения нужного властям нарратива и подавления возможного недовольства граждан, уверен собеседник NEWS.ru.

«Им нужно заставить людей поверить, что русские идут, и им надо из-за этого срочно действовать», — подчеркнул эксперт.