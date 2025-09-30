«Русские идут»: Военный эксперт раскрыл реальную причину экстренной мобилизации в Дании
Эксперт Матвийчук: Власти Дании пытаются убедить граждан в угрозе со стороны РФ
Флаги Дании. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dragos Asaftei
Под предлогом прилёта дронов власти Дании инициировали срочный призыв резервистов для искусственного создания ощущения «российской угрозы», заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, даже датские военные не подтвердили факт обнаружения БПЛА, что свидетельствует о спланированной информационной операции, направленной на манипуляцию общественным мнением.
Подобные действия позволяют правительству оправдывать непопулярные решения — от увеличения военных расходов до поддержки Украины. Мнимая угроза со стороны России используется как инструмент для продвижения нужного властям нарратива и подавления возможного недовольства граждан, уверен собеседник NEWS.ru.
«Им нужно заставить людей поверить, что русские идут, и им надо из-за этого срочно действовать», — подчеркнул эксперт.
Напомним, в ночь на 27 сентября дроны наблюдались над несколькими военными объектами Дании, включая авиабазу Каруп. В итоге Дания ввела строгий запрет на полёты дронов на время саммита ЕС, а также объявила экстренную мобилизацию резервистов.
