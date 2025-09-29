В Дании экстренно мобилизуют резервистов после инцидентов с дронами
В Дании объявлена экстренная мобилизация резервистов в связи с появлением информации о неопознанных БПЛА. Телеканал TV2 передаёт, что датская армия призывает на службу сотни человек, требуя их немедленного прибытия.
Экс-глава аналитического отдела датской военной разведки Якоб Каарсбо отметил, что столь внезапная мобилизация — явление нетипичное и свидетельствует о том, что Дания переживает «крайне нестандартную ситуацию», требующую безотлагательных действий. По его мнению, призыв резервистов может быть связан с предстоящим саммитом Европейского союза, который пройдёт в Копенгагене в ближайшие дни.
В Минобороны Дании не стали комментировать эти сведения.
Напомним, 27 сентября над несколькими военными объектами Дании, включая авиабазу Каруп, были зафиксированы беспилотные летательные аппараты. В связи с этим НАТО решила усилить наблюдение в регионе Балтийского моря. НАТО направит новые средства, включая «платформы для разведки, наблюдения и распознавания», а также минимум один фрегат противовоздушной обороны.
