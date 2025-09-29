Интервидение
29 сентября, 01:28

Истребитель ВС Дании был поднят после получения сообщений о беспилотниках

F-16 ВС Дании. Обложка © Danish Defence Command / Anders Viggo Fridberg

Истребитель Вооружённых сил Дании подняли в воздух над островом Борнхольм в Балтийском море после сообщений местных жителей о предполагаемых беспилотниках. Об этом сообщает TV2 со ссылкой на начальника дежурной части полиции.

«Была проведена операция по отражению угрозы, но мы не получили более подробной информации», — говорится в материале.

Вечером воскресенья несколько человек сообщили о наблюдении дронов. Полиция подтвердила, что на место был направлен истребитель, который «сначала пролетел над островом в одну сторону, а затем вернулся».

Дежурный офицер полиции Борнхольма отметил, что в течение вечера поступило множество сообщений о дронах, патрули проверили все сигналы. Представители Вооружённых сил воздержались от комментариев.

Нарушителям грозит тюрьма: Дания вводит строгий запрет на полёты дронов на время саммита ЕС
Напомним, 27 сентября над несколькими военными объектами Дании, включая авиабазу Каруп, были зафиксированы беспилотные летательные аппараты. В связи с этим НАТО решила усилить наблюдение в регионе Балтийского моря. НАТО направит новые средства, включая «платформы для разведки, наблюдения и распознавания», а также минимум один фрегат противовоздушной обороны.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • дания
  • Мировая политика
  • Политика
