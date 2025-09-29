Истребитель ВС Дании был поднят после получения сообщений о беспилотниках
TV2: Истребитель ВС Дании подняли над Балтийским морем на фоне сигналов о БПЛА
F-16 ВС Дании. Обложка © Danish Defence Command / Anders Viggo Fridberg
Истребитель Вооружённых сил Дании подняли в воздух над островом Борнхольм в Балтийском море после сообщений местных жителей о предполагаемых беспилотниках. Об этом сообщает TV2 со ссылкой на начальника дежурной части полиции.
«Была проведена операция по отражению угрозы, но мы не получили более подробной информации», — говорится в материале.
Вечером воскресенья несколько человек сообщили о наблюдении дронов. Полиция подтвердила, что на место был направлен истребитель, который «сначала пролетел над островом в одну сторону, а затем вернулся».
Дежурный офицер полиции Борнхольма отметил, что в течение вечера поступило множество сообщений о дронах, патрули проверили все сигналы. Представители Вооружённых сил воздержались от комментариев.
Напомним, 27 сентября над несколькими военными объектами Дании, включая авиабазу Каруп, были зафиксированы беспилотные летательные аппараты. В связи с этим НАТО решила усилить наблюдение в регионе Балтийского моря. НАТО направит новые средства, включая «платформы для разведки, наблюдения и распознавания», а также минимум один фрегат противовоздушной обороны.
