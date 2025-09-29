Истребитель ВС Дании был поднят после получения сообщений о беспилотниках

Истребитель Вооружённых сил Дании подняли в воздух над островом Борнхольм в Балтийском море после сообщений местных жителей о предполагаемых беспилотниках. Об этом сообщает TV2 со ссылкой на начальника дежурной части полиции.

«Была проведена операция по отражению угрозы, но мы не получили более подробной информации», — говорится в материале.

Вечером воскресенья несколько человек сообщили о наблюдении дронов. Полиция подтвердила, что на место был направлен истребитель, который «сначала пролетел над островом в одну сторону, а затем вернулся».

Дежурный офицер полиции Борнхольма отметил, что в течение вечера поступило множество сообщений о дронах, патрули проверили все сигналы. Представители Вооружённых сил воздержались от комментариев.