Трамп не получил Нобелевскую премию мира — её присудили венесуэльскому политику Марии Мачадо
Обложка © ТАСС / ЕРА / MIGUEL GUTIERREZ
Лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо присуждена Нобелевская премия мира 2025 года. Об этом сообщает норвежский нобелевский комитет.
Мачандо была удостоена премии мира за свою неутомимую деятельность «в защиту демократических свобод в Венесуэле и за её усилия по обеспечению справедливого и мирного перехода от авторитарного режима к демократии».
«Мария Корина Мачадо стала ключевой, объединяющей фигурой в политической оппозиции, которая когда-то была глубоко разобщена, — оппозиции, которая нашла общую почву в требовании свободных выборов и представительного правления», — говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета
57-летняя Мачадо, известная своей оппозицией к режиму правления Николаса Мадуро, ранее занимала пост депутата Национальной ассамблеи Венесуэлы с 2011 по 2014 год и баллотировалась на пост президента в 2012 году.
Напомним, что на Нобелевскую премию мира претендовал Дональд Трамп. Он подчеркнул, что уже смог остановить семь войн и близок к урегулированию восьмой. Врач-невролог ранее предположил, что желание Трампа получить премию мира может являться индикатором нарушений в когнитивной сфере.
