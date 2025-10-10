Трамп не получил Нобелевскую премию мира — её присудили венесуэльскому политику Марии Мачадо

«Мария Корина Мачадо стала ключевой, объединяющей фигурой в политической оппозиции, которая когда-то была глубоко разобщена, — оппозиции, которая нашла общую почву в требовании свободных выборов и представительного правления», — говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета