Сделка по Газе не считается: Лауреата Нобелевской премии мира определили заранее

Нобелевский комитет принял решение о лауреате премии мира до потенциального мирного соглашения между Израилем и движением ХАМАС. Об этом заявил представитель Норвежского Нобелевского института Эрик Осхайм.

«Последнее заседание Нобелевского комитета состоялось в понедельник... Последние штрихи были сделаны в понедельник, но мы никогда не раскрываем, когда Нобелевский комитет принимает решение», — цитирует Осхайма газета Le Monde.

Несмотря на сложную международную обстановку и скептические прогнозы некоторых экспертов, которые предполагали возможность отмены премии, комитет принял решение объявить лауреата в установленном порядке. В Египте с понедельника проходят непрямые переговоры между делегациями ХАМАС и Израиля при посредничестве представителей Египта, Катара и Турции. В основе переговоров — мирный план, предложенный президентом США Дональдом Трампом.