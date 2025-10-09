Сделка по Газе не считается: Лауреата Нобелевской премии мира определили заранее
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pe3k
Нобелевский комитет принял решение о лауреате премии мира до потенциального мирного соглашения между Израилем и движением ХАМАС. Об этом заявил представитель Норвежского Нобелевского института Эрик Осхайм.
«Последнее заседание Нобелевского комитета состоялось в понедельник... Последние штрихи были сделаны в понедельник, но мы никогда не раскрываем, когда Нобелевский комитет принимает решение», — цитирует Осхайма газета Le Monde.
Несмотря на сложную международную обстановку и скептические прогнозы некоторых экспертов, которые предполагали возможность отмены премии, комитет принял решение объявить лауреата в установленном порядке. В Египте с понедельника проходят непрямые переговоры между делегациями ХАМАС и Израиля при посредничестве представителей Египта, Катара и Турции. В основе переговоров — мирный план, предложенный президентом США Дональдом Трампом.
Напомним, что на Нобелевскую премию мира претендует президент США Дональд Трамп. Он подчеркнул, что уже смог остановить семь войн и близок к урегулированию восьмой. Врач-невролог ранее предположил, что желание Трампа получить премию мира может являться индикатором нарушений в когнитивной сфере. При этом возможное решение не присуждать Нобелевскую премию мира американскому лидеру в Норвегии считают потенциальной угрозой.
Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.