Врач заподозрил у Трампа когнитивный срыв из-за желания получить Нобелевку

Желание президента США Дональда Трампа получить Нобелевскую премию мира может являться индикатором нарушений в когнитивной сфере. Такое мнение высказал врач-гериатр, невролог и нейрофизиолог Валерий Новосёлов.

Специалист пояснил, что на ухудшение мыслительных функций влияет не только возраст, но и сильный стресс, сопровождающий Трампа в настоящий период и присутствовавший в его прошлом. О возможном снижении критической составляющей интеллекта, по словам невролога, также свидетельствует склонность главы Белого дома повторять одни и те же фразы, проявлять чрезмерную любовь к лести и постоянно переключаться на темы, не связанные с предметом обсуждения.

Новосёлов провёл параллель с методами телефонных мошенников, которые льстят пожилым людям для достижения своих целей, и отметил, что аналогичное поведение наблюдается и у Трампа. По мнению эксперта, именно жажда похвалы подпитывает его стремление заполучить Нобелевскую премию, словно желанную игрушку.

«С моей точки зрения, он не понимает, что делает. Например, говорить о мире и бомбить в этот момент ядерные объекты — это просто колоссальная глупость. Поэтому, конечно, перед нами старый человек с когнитивными нарушениями, но они не вышли на уровень деменции», — подчеркнул невролог в интервью для «Москвы 24».

Он уточнил, что деменция неизбежно сопровождается зависимостью от посторонней помощи. В качестве примера Новосёлов привёл случай с Джо Байденом, который, будучи президентом, не мог самостоятельно найти выход из помещения. Невролог добавил, что диагноз Байдена был очевиден даже через экран, а также отметил, что тот страдал от выраженных провалов в памяти на протяжении более шести месяцев.

Ранее президент США Дональд Трамп признался, что не мечтает стать обладателем Нобелевской премии мира. Он заявил, что его цель — добиться честного и справедливого подхода к решению большинства международных вопросов.