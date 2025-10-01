ИИ-поиск Google не выдаёт ответы про деменцию у Трампа, но работает для Байдена

Корпорация Google ввела избирательные ограничения для своей новой системы искусственного интеллекта в поиске, заблокировав формирование ИИ-ответов на запросы о психическом здоровье президента США Дональда Трампа, при этом оставляя подобную функцию активной для аналогичных вопросов о других публичных фигурах. Об этом сообщает издание The Verge.

При вводе запросов, касающихся умственных способностей американского лидера, таких как «проявляет ли Трамп признаки деменции», функция AI Overviews выдаёт сообщение о недоступности ответа, предлагая вместо этого стандартную подборку веб-ссылок. Аналогичным образом система ведёт себя с рядом других запросов на тему деменции и возрастных изменений.

При этом вопросы о здоровье Джо Байдена система обрабатывает иначе. Хотя по запросу «есть ли у Байдена признаки деменции» в обычном поиске также не генерируется ИИ-сводка, при прямом переходе в режим искусственного интеллекта выдаётся развёрнутый ответ.

«Невозможно однозначно сказать, страдает ли бывший президент Джо Байден деменцией, основываясь исключительно на общедоступной информации», — сообщает The Verge. Далее система добавляет, что публичные доказательства или клинический диагноз, подтверждающий болезнь Альцгеймера у Байдена, отсутствуют.