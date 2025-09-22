«До деменции далеко»: Психиатр сравнил когнитивные способности Трампа и Байдена

В разговоре с NEWS.ru специалист пояснил, что, несмотря на возрастные изменения, характерные для людей старше 50 лет, Трамп демонстрирует последовательность в действиях и логичность повествования. В качестве контраста Шуров привёл пример бывшего президента США Джо Байдена, который, по его словам, страдал тяжёлой деменцией.

«У Трампа деменции нет, он достаточно последователен в своих действиях. Логика повествования не нарушена. В принципе, его можно сравнить с экс-президентом США Джо Байденом: у того была тяжёлая деменция, он все делал по шпаргалке, минимально общался с журналистами. А Трамп очень любит внимание, ведёт активную жизнь, в гольф играет. Поэтому ему до деменции далеко, он молодец», — высказался Шуров.