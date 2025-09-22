«До деменции далеко»: Психиатр сравнил когнитивные способности Трампа и Байдена
Психиатр Шуров: Трамп ясно мыслит, ему далеко до деменции
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin, Jonah Elkowitz
Президент США Дональд Трамп не страдает деменцией и сохраняет ясность мышления. Свою оценку состояния американского лидера дал психиатр Василий Шуров.
В разговоре с NEWS.ru специалист пояснил, что, несмотря на возрастные изменения, характерные для людей старше 50 лет, Трамп демонстрирует последовательность в действиях и логичность повествования. В качестве контраста Шуров привёл пример бывшего президента США Джо Байдена, который, по его словам, страдал тяжёлой деменцией.
«У Трампа деменции нет, он достаточно последователен в своих действиях. Логика повествования не нарушена. В принципе, его можно сравнить с экс-президентом США Джо Байденом: у того была тяжёлая деменция, он все делал по шпаргалке, минимально общался с журналистами. А Трамп очень любит внимание, ведёт активную жизнь, в гольф играет. Поэтому ему до деменции далеко, он молодец», — высказался Шуров.
Напомним, обсуждения вероятных проблем со здоровьем американского лидера стали более интенсивными после случая с перекрытием дорог, ведущих к Национальному военному госпиталю имени Уолтера Рида, где лечат сотрудников Белого дома. А недавно глава Штатов сделал ряд забавных оговорок, в частности перепутав Армению с Камбоджей и Албанией, а Азербайджан назвав «Абербайджаном».