Камбоджа против Армении: Трамп вновь перепутал страны, которые «помирил»

Президент США Дональд Трамп в очередной раз допустил странную географическую ошибку, заявив, что положил конец «ужасной войне Камбоджи с Арменией», при этом не упомянув Азербайджан. Об этом он заявил на пресс-конференции.

Трамп перепутал Азербайджан и Армению. Видео © C-SPAN

«Поразительно! Мы покончили с войной, с которой практически невозможно было покончить. Камбоджа и Армения – ужасная война! Вы только вдумайтесь. Итак, Камбоджа и Армения. А также Косово и Сербия, Израиль и Иран, Египет и Эфиопия. Кстати, в Эфиопии построили красивейшую плотину. Между прочим, самую большую в мире», — сказал он.

В своих заявлениях Трамп перечислил сразу несколько стран, в конфликтах которых, по его словам, удалось «поставить точку». При этом президент допустил географические и исторические ошибки, вызывая критику и насмешки в соцсетях и СМИ.