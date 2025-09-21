Камбоджа против Армении: Трамп вновь перепутал страны, которые «помирил»
Президент США Дональд Трамп в очередной раз допустил странную географическую ошибку, заявив, что положил конец «ужасной войне Камбоджи с Арменией», при этом не упомянув Азербайджан. Об этом он заявил на пресс-конференции.
Трамп перепутал Азербайджан и Армению. Видео © C-SPAN
«Поразительно! Мы покончили с войной, с которой практически невозможно было покончить. Камбоджа и Армения – ужасная война! Вы только вдумайтесь. Итак, Камбоджа и Армения. А также Косово и Сербия, Израиль и Иран, Египет и Эфиопия. Кстати, в Эфиопии построили красивейшую плотину. Между прочим, самую большую в мире», — сказал он.
В своих заявлениях Трамп перечислил сразу несколько стран, в конфликтах которых, по его словам, удалось «поставить точку». При этом президент допустил географические и исторические ошибки, вызывая критику и насмешки в соцсетях и СМИ.
Ранее президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером допустил новую оговорку, заявив, что США урегулировали конфликт «между Абербайджаном и Албанией», перепутав Армению с Албанией и исказив название Азербайджана. Наблюдатели отмечают, что это не первая ошибка Трампа: он регулярно путает названия стран и имена политиков, и его высказывания становятся поводом для обсуждения в СМИ.