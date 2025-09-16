Не зовут и не платят: СМИ узнали о попытках Байдена заработать на президентском прошлом

Бывший президент США Джо Байден планировал пополнять свой бюджет после отставки за счёт гонораров за публичные выступления и корпоративные мероприятия. Однако эти ожидания не оправдались. Компании проявляют осторожность в приглашении политика, ссылаясь на его возраст, невысокую популярность и потенциальные негативные последствия, связанные с реакцией нынешнего американского лидера Дональда Трампа, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Оглядываясь назад, я думаю, что это было безрассудно. Ставки были слишком высоки», — заявила бывшая вице-президент Камала Харрис в своих мемуарах, комментируя решение демократов выставить Байдена на второй срок.

Байден, которому исполнилось 82 года, рассчитывал на доходы, которыми пользовались его предшественники: от $300 до $500 тысяч за одно выступление. Однако реальность оказалась иной — у экс-президента нет ни контрактов на лекции, ни планов на создание собственной библиотеки.

Ситуацию осложняют и финансовые трудности семьи: рост налога на недвижимость на его дом в Делавэре, развод дочери Эшли, судебные расходы сына Хантера. Сам Байден признавался близким, что после ухода из Белого дома у него образовался долг около $800 тысяч. Единственным источником крупного дохода стала продажа прав на будущие мемуары издательству Hachette Book Group за $10 млн.