Байдена и Обаму объявили виновниками глубочайшего кризиса в США
Целый ряд экономических и социальных факторов привёл США к ситуации, сопоставимой с кризисом 1960-х годов, который будет лишь усиливаться, уверен политолог Владимир Шаповалов. По его словам, Америка давно утратила статус эталонного государства. Среди причин эксперт выделил огромный государственный долг, высокий уровень безработицы, серьёзные миграционные проблемы и растущий разрыв в уровне жизни, что в совокупности усугубляет поляризацию общества.
Сегодня в США наблюдается изменение социально-экономической обстановки. Одной из причин нарастания кризиса является также насильственное и агрессивное внедрение псевдолиберальных и неолиберальных ценностей, что было характерно для некоторых администраций Демократической партии, в частности, Барака Обамы и Джо Байдена, а также ряда демократических СМИ, организаций, включая фонд Джорджа Сороса.
Собеседник телеканала «Звезда» подчеркнул, что подобные действия вызывают серьёзный ценностный разрыв в американском обществе, которое изначально носило глубокий религиозный и консервативный характер. Значительная часть населения и сейчас продолжает придерживаться традиционных ценностей.
«Но агрессивная политика наслаждения нетрадиционных ценностей в школе, в вузе, в средствах массовой информации, в сфере культуры, приводит к ценностному разрыву и к усилению ненависти в американском обществе», — заключил политолог.
