13 сентября, 15:03

Байдена и Обаму объявили виновниками глубочайшего кризиса в США

Белый дом. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Waqas_creatives

Целый ряд экономических и социальных факторов привёл США к ситуации, сопоставимой с кризисом 1960-х годов, который будет лишь усиливаться, уверен политолог Владимир Шаповалов. По его словам, Америка давно утратила статус эталонного государства. Среди причин эксперт выделил огромный государственный долг, высокий уровень безработицы, серьёзные миграционные проблемы и растущий разрыв в уровне жизни, что в совокупности усугубляет поляризацию общества.

Сегодня в США наблюдается изменение социально-экономической обстановки. Одной из причин нарастания кризиса является также насильственное и агрессивное внедрение псевдолиберальных и неолиберальных ценностей, что было характерно для некоторых администраций Демократической партии, в частности, Барака Обамы и Джо Байдена, а также ряда демократических СМИ, организаций, включая фонд Джорджа Сороса.

Собеседник телеканала «Звезда» подчеркнул, что подобные действия вызывают серьёзный ценностный разрыв в американском обществе, которое изначально носило глубокий религиозный и консервативный характер. Значительная часть населения и сейчас продолжает придерживаться традиционных ценностей.

«Но агрессивная политика наслаждения нетрадиционных ценностей в школе, в вузе, в средствах массовой информации, в сфере культуры, приводит к ценностному разрыву и к усилению ненависти в американском обществе», — заключил политолог.

Напомним, 10 сентября в США убили консервативного активиста Чарли Кирка. Он был ранен в шею во время выступления в Университете долины Юта перед тремя тысячами зрителей. Политика госпитализировали в критическом состоянии, но спасти его жизнь не удалось. Предполагаемый убийца был задержан после того, как рассказал соседу в Discord о планах спрятать винтовку в кустах. 22-летнего подозреваемого сдал его отец, который проработал в полиции 27 лет.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • США
  • Джо Байден
  • Барак Обама
  • Мировая политика
  • Политика
