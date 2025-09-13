Супруга Чарли Кирка раскрыла истинные причины убийства мужа
Вдова Чарли Кирка заявила, что её супруг был убит за проповедь патриотизма
Чарли Кирк с женой Эрикой. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / charliekirk1776
Американского консервативного активиста Чарли Кирка убили за то, что он проповедовал в США патриотизм, веру и милосердную любовь, заявила его жена Эрика, добавив, что движение её покойного мужа будет продолжено. Об этом сообщает телеканал CNN.
«Они убили Чарли за то, что он проповедовал патриотизм, веру и милосердную любовь Божию», — сказала она.
Напомним, Кирк был ранен в шею 10 сентября во время выступления в Университете долины Юта перед тремя тысячами зрителей. По данным полиции, выстрел был произведён с крыши соседнего кампуса. На видеозаписи слышен хлопок, после которого Кирк падает, а испуганные зрители разбегаются. Консервативного активиста госпитализировали в критическом состоянии, но спасти его жизнь не удалось. Предполагаемый убийца активиста был задержан после того, как рассказал соседу в Discord о планах спрятать винтовку в кустах. 22-летнего подозреваемого сдал его отец, который проработал в полиции 27 лет.