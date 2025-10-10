Песков заявил, что импульс встречи Путина и Трампа в Анкоридже сохраняется

Политический импульс встречи президента РФ Владимира Путина и хозяина Белого дома Дональда Трампа на Аляске по вопросу урегулирования ситуации на Украине остаётся живым, несмотря на паузу в переговорах. Об этом журналистку ГТРК Павлу Зарубину сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«С одной стороны мы наблюдаем паузу в переговорном процессе… Но, учитывая, что мы продолжаем наше стремление двигаться в сторону мирного урегулирования, можно сказать, что этот импульс жив, он живёт и будет жить дальше», — сказал он.

Пауза в переговорах связана с отказом Киева отвечать на предложенные Россией вопросы, включая проект документа и создание трёх рабочих групп для подготовки к возможной встрече на высшем уровне. Пресс‑секретарь подчеркнул, что позиция Киева ухудшает перспективы переговоров, однако сохраняющийся интерес США к мирному урегулированию даёт надежду. Российская сторона остаётся настроена оптимистично, несмотря на сложности, которые Песков связывает с «жёсткой позицией Киева и нежеланием Запада влиять на украинское руководство».

Ранее сообщалось, что Россия возлагает определённые надежды на продолжение диалога с США и считает, что текущая американская администрация готова к конструктивному сотрудничеству. Глава МИД России Сергей Лавров на 80-й сессии Генассамблеи ООН отметил, что в подходах Вашингтона прослеживается не только стремление искать реалистичные пути урегулирования украинского кризиса, но и желание развивать прагматичное взаимодействие без идеологической риторики.