8 октября, 11:39

МИД РФ обещал незамедлительную и зеркальную реакцию на ядерные испытания США

Рябков: Россия зеркально ответит, если на Западе проведут ядерные испытания

Обложка © Life.ru

Если на Западе попробуют провести ядерные испытания и создадут угрозы мировой безопасности, то реакция России будет незамедлительной и зеркальной. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Если в той или иной столице, которая обладает соответствующим потенциалом, будут приняты ошибочные и вредные для международной безопасности решения о проведении испытаний, и Вашингтон разумеется прежде всего контексте в фокусе нашего внимания, то тогда с нашей стороны последует зеркальная реакция, и она не заставит себя ждать», — пояснил он.

Ранее президент России Владимир Путин высказался о ядерных испытаниях. Он подчеркнул, что на Западе «кое-кто готовит такие испытания», и подобные действия не остаются незамеченными со стороны Москвы. Глава государства заверил, что если это произойдёт, то Россия тоже пойдёт на подобный шаг.

