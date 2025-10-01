Российский адмирал дал совет Трампу после угроз ядерными подлодками

Американские атомные подводные лодки не имеют возможности приближаться вплотную к российским границам. Это противоречит концепции использования флота и военно-морской стратегии Пентагона. Об этом в беседе с аif.ru заявил бывший командующий Черноморским флотом Владимир Комоедов.

«Стратегические подводные лодки, если они несут баллистические ракеты с ядерными зарядами, так близко не подходят и в такие районы не отправляются. Они дежурят в прибрежных зонах — что на атлантическом побережье, что на тихоокеанском», — рассказал он.

Адмирал уточнил, что подлодки США без ядерных ракет и так давно несут службу у России. Речь идёт о Камчатке, Баренцевом море и Кольском заливе. Иногда же подлодки можно заметить в Белом море, особенно во время испытаний новых образцов российской военной техники. При этом лодки стратегического назначения, несущие ядерное оружие, не могут в целом подходить близко к береговой линии других государств.

В заключение адмирал отметил, что «Трампу следовало бы ознакомиться со структурой ВМС своей страны, чтобы иметь представление о возможностях использования подводного флота».

Следует напомнить, что ранее Дональд Трамп заявил об отправке американских атомных подводных лодок к российским берегам. Он подчеркнул их исключительную скрытность и невозможность обнаружения, выразив надежду, что применение этих субмарин по назначению не потребуется.