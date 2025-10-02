Путин высказался о возможных ядерных испытаниях России

Президент России Владимир Путин высказался о ядерных испытаниях в стране. Об этом он сказал в ходе выступления на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Модератор встречи Фёдор Лукьянов спросил, не назрели ли «часом» в России ядерные испытания.

«Кое-кто готовит эти ядерные испытания, мы это видим. И если они пройдут, мы сделаем то же самое», — ответил Путин.

Глава государства ранее отмечал, что российские системы противовоздушной обороны успешно адаптировались к угрозе со стороны американских ракет ATACMS. Они научились эффективно их перехватывать.

Также следует напомнить, что американский лидер Дональд Трамп заявлял об отправке атомных подводных лодок к российским берегам. Он подчеркнул их исключительную скрытность и невозможность обнаружения. Трамп выразил надежду, что применение этих субмарин по назначению не потребуется.