«Есть понимание, но вопрос сложный»: Путин высказался о мирном решении по Украине

Президент России Владимир Путин заявил о наличии взаимопонимания с Соединёнными Штатами относительно путей мирного урегулирования украинского конфликта, подчеркнув сложность данного вопроса. Соответствующее заявление было сделано главой государства в ходе общения с журналистами по итогам своего визита в Таджикистан.

Отвечая на вопрос о том, сохраняется ли потенциал переговоров между Россией и США, состоявшихся в Анкоридже, российский лидер подтвердил наличие общей концепции мирного разрешения конфликта, отметив, что стороны не раскрывали полностью содержание своих предыдущих дискуссий. Путин указал, что обе державы осознают необходимые направления движения для достижения мирного урегулирования, однако практическая реализация этих договорённостей остаётся сложной задачей, требующей дополнительных усилий.

«У нас есть понимание и со стороны Соединённых Штатов, и со стороны Российской Федерации о том, куда надо было бы двигаться и к чему надо стремиться для того, чтобы прекратить этот конфликт [на Украине], причём мирными средствами. И это непростые вопросы», — сказал Путин.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина готовы к переговорам. Он отметил, что у обеих сторон есть мотивы для диалога, и дипломатические усилия могут возобновиться в ближайшем будущем. Трамп также упомянул о тесном сотрудничестве США и Финляндии в урегулировании украинского кризиса.