Зеленский на встрече с Трампом в пятницу готовится опять клянчить оружие у США

Владимир Зеленский выразил надежду на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне в пятницу. Он намерен обсудить возможность получения Украиной дальнобойных ракет Tomahawk и последовательность шагов, которые хочет предложить американскому лидеру.

«О количестве и возможности передачи Украине ракет Tomahawk говорить рано, я поделился с Трампом нашим видением, вещи некоторые не для телефонного разговора, поэтому встретимся», — добавил Зеленский.

Он отметил, что в Вашингтоне встретится с представителями военных компаний, а также с сенаторами и конгрессменами. Главными темами будут противовоздушная оборона и дальнобойные удары.