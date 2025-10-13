Сектор Газа
13 октября, 19:03

Зеленский на встрече с Трампом в пятницу готовится опять клянчить оружие у США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Владимир Зеленский выразил надежду на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне в пятницу. Он намерен обсудить возможность получения Украиной дальнобойных ракет Tomahawk и последовательность шагов, которые хочет предложить американскому лидеру.

«О количестве и возможности передачи Украине ракет Tomahawk говорить рано, я поделился с Трампом нашим видением, вещи некоторые не для телефонного разговора, поэтому встретимся», — добавил Зеленский.

Он отметил, что в Вашингтоне встретится с представителями военных компаний, а также с сенаторами и конгрессменами. Главными темами будут противовоздушная оборона и дальнобойные удары.

Напомним, встреча Зеленского с Трампом запланирована на пятницу, 17 октября. Перед этим состоялась серия телефонных переговоров, во время которых обсуждали возможность поставки американских крылатых ракет Tomahawk на Украину.

