Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 октября, 22:17

Трамп намерен обсудить с Путиным поставки «Томагавков» Украине

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении обсудить с российским лидером Владимиром Путиным вопрос передачи Украине крылатых ракет «Томагавк». Он выразил готовность пригрозить Москве этими поставками, если она не предпримет шаги к прекращению конфликта.

«Честно говоря, возможно, мне придётся поговорить с Россией по поводу «Томагавков». Хотят ли они, чтобы «Томагавки» летели в их сторону? Я так не думаю. Думаю, мне стоит поговорить с Россией об этом, если уж по‑честному. Я говорил об этом Зеленскому, потому что «Томагавки» — это новый шаг эскалации», — сказал Трамп.

При этом Трамп выразил уверенность в том, что Путин «выглядел бы великолепно, если бы урегулировал конфликт на Украине». Он добавил, что есть основания полагать, что российский лидер намерен это сделать.

«Я могу сказать: слушай, если эта война не будет урегулирована, я пошлю им «Томагавки». Я могу их отправить. «Томагавки» — невероятное оружие, очень наступательное. И, честно говоря, России это не нужно», — заключил он.

Просил ПВО и «Томагавки»: Трамп заявил, что провёл хороший разговор с Зеленским
Просил ПВО и «Томагавки»: Трамп заявил, что провёл хороший разговор с Зеленским

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели второй телефонный разговор за два дня. Украинская сторона охарактеризовала беседу как «продуктивную». Зеленский уточнил, что стороны обсудили укрепление ПВО Украины и увеличение дальнобойности вооружений. Политики договорились о дальнейших консультациях рабочих групп для реализации достигнутых договорённостей.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar