Трамп намерен обсудить с Путиным поставки «Томагавков» Украине

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении обсудить с российским лидером Владимиром Путиным вопрос передачи Украине крылатых ракет «Томагавк». Он выразил готовность пригрозить Москве этими поставками, если она не предпримет шаги к прекращению конфликта.

«Честно говоря, возможно, мне придётся поговорить с Россией по поводу «Томагавков». Хотят ли они, чтобы «Томагавки» летели в их сторону? Я так не думаю. Думаю, мне стоит поговорить с Россией об этом, если уж по‑честному. Я говорил об этом Зеленскому, потому что «Томагавки» — это новый шаг эскалации», — сказал Трамп.

При этом Трамп выразил уверенность в том, что Путин «выглядел бы великолепно, если бы урегулировал конфликт на Украине». Он добавил, что есть основания полагать, что российский лидер намерен это сделать.

«Я могу сказать: слушай, если эта война не будет урегулирована, я пошлю им «Томагавки». Я могу их отправить. «Томагавки» — невероятное оружие, очень наступательное. И, честно говоря, России это не нужно», — заключил он.