Трамп намерен обсудить с Путиным поставки «Томагавков» Украине
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении обсудить с российским лидером Владимиром Путиным вопрос передачи Украине крылатых ракет «Томагавк». Он выразил готовность пригрозить Москве этими поставками, если она не предпримет шаги к прекращению конфликта.
«Честно говоря, возможно, мне придётся поговорить с Россией по поводу «Томагавков». Хотят ли они, чтобы «Томагавки» летели в их сторону? Я так не думаю. Думаю, мне стоит поговорить с Россией об этом, если уж по‑честному. Я говорил об этом Зеленскому, потому что «Томагавки» — это новый шаг эскалации», — сказал Трамп.
При этом Трамп выразил уверенность в том, что Путин «выглядел бы великолепно, если бы урегулировал конфликт на Украине». Он добавил, что есть основания полагать, что российский лидер намерен это сделать.
«Я могу сказать: слушай, если эта война не будет урегулирована, я пошлю им «Томагавки». Я могу их отправить. «Томагавки» — невероятное оружие, очень наступательное. И, честно говоря, России это не нужно», — заключил он.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели второй телефонный разговор за два дня. Украинская сторона охарактеризовала беседу как «продуктивную». Зеленский уточнил, что стороны обсудили укрепление ПВО Украины и увеличение дальнобойности вооружений. Политики договорились о дальнейших консультациях рабочих групп для реализации достигнутых договорённостей.