«Риторическое давление»: Слова Трампа про поставки «Томагавков» назвали стратегией безумца

Заявления президента США Дональда Трампа о возможном снабжении Украины ракетами Tomahawk являются проявлением так называемой стратегии «безумца». Политолог-американист Малек Дудаков прокомментировал намерение главы Белого дома обсудить этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным.

«Очевидно, Трамп пытается оказать риторическое давление на нашего президента. Американский лидер реализовывает стратегию безумца, чтобы склонить оппонента на свою сторону и навязать ему выгодные для себя условия. При этом скандальная история с ракетами Tomahawk работает против Трампа», — указал специалист в беседе с «Ридусом».

Дудаков добавил, что передача подобных ракет Киеву может привести к непредсказуемому обострению ситуации и поставить крест на любых переговорах с Россией. Кроме того, в случае отказа Трампа от этой идеи, американские сторонники жёсткой линии обвинят его в слабости.

Эксперт также рассказал, что поставка ракет Tomahawk режиму Владимира Зеленского сопряжена со значительными техническими трудностями. Прежде всего, США должны взвесить риски для своих военных баз в Европе и стран-членов НАТО. Кроме того, ракеты Tomahawk в основном предназначены для размещения на кораблях и специализированных наземных установках. У Украины нет кораблей, способных применять эти ракеты.

Для запуска Tomahawk с суши необходимо доставить на территорию Украины соответствующие платформы и обучить украинских военнослужащих их использованию, пояснил американист. Таким образом, даже в случае принятия решения о поставках, эти ракеты появятся у режима Зеленского нескоро. Дудаков выразил уверенность в том, что российские системы ПВО вполне способны перехватывать эти ракеты, которые часто называют «чудо-оружием».

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп намерен обсудить с Владимиром Путиным поставки «Томагавков» Украине. По словам главы Белого дома, он готов пригрозить Москве этими поставками, если она не предпримет шаги к прекращению конфликта.