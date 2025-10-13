Песков поддержал прогноз Медведева о «плохом конце для всех» из-за Tomahawk у ВСУ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова зампреда Совбеза Дмитрия Медведева о возможных последствиях поставок Украине крылатых ракет Tomahawk. Он сделал акцент на том, что применение такого оружия бойцами ВСУ невозможно без участия американских специалистов.

«Обращение с такими сложными ракетами так или иначе потребует участия в процессе американских специалистов. Это очевидный факт и что об этом говорил Медведев», — отметил представитель Кремля и подчеркнул, что любой мало-мальский эксперт прекрасно это понимает.

Песков напомнил также, что тема вооружения ВСУ ракетами Tomahawk уже неоднократно обсуждалась, и повторяться не имеет смысла.

Напомним, сегодня заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал новые угрозы президента США Дональда Трампа в адрес России. Политик отметил, что глава Белого дома угрожает уже в сто первый раз. Он подчеркнул, что передача ВСУ «Томагавков» может кончиться плохо для всех.