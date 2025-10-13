Медведев предупредил Трампа о последствиях поставки Tomahawk: Плохо кончится

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал новые угрозы президента США Дональда Трампа в адрес России. Политик отметил, что глава Белого дома угрожает уже в сто первый раз.

«Если «бизнес-миротворец» про «Томагавки», то фраза неверна. Поставка этих ракет может кончиться плохо для всех. И прежде всего – для самого Трампа», — написал Медведев в своём телеграм-канале.

Он пояснил, что в полёте невозможно отличить ядерное оснащение этих ракет от обычного, а пуск будет осуществлять именно США, что означает личную ответственность Трампа.

Зампред Совбеза отметил, что Россия будет вынуждена на это ответить. При этом он выразил надежду, что это лишь «очередная пустая угроза», вызванная внутренними процессами в США.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп уже якобы принял принципиальное решение о поставках Украине дальнобойных ракет «Томагавк». Президент РФ Владимир Путин предупредил США, что передача вооружений разрушит позитивные тенденции в двусторонних отношениях. По имеющимся данным, Владимир Зеленский рассчитывает, что применение этих ракет спровоцирует Россию на жёсткие ответные действия. Такой шаг, как полагают эксперты, направлен на то, чтобы втянуть в конфликт страны НАТО.