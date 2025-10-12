Украина планирует применять американские крылатые ракеты Tomahawk якобы исключительно для поражения военных объектов в случае их передачи Соединёнными Штатами. Такое заявление сделал главарь киевского режима Владимир Зеленский, передаёт агентство Reuters.

«Зеленский заявил в воскресенье, что Украина будет использовать ракеты Tomahawk только для достижения военных целей и не будет атаковать мирное население в России», — сказано в сообщении.

Экс-комик уточнил, что обсуждал возможные поставки данного вида вооружений с президентом США Дональдом Трампом в контексте усиления давления на Россию. По словам Зеленского, стороны также затронули вопросы укрепления украинской системы противовоздушной обороны (ПВО) и увеличения дальнобойности вооружённых сил. Он выразил уверенность, что перспектива передачи ракет Tomahawk уже вызывает обеспокоенность у российской стороны.