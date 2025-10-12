Лидер киевского режима Владимир Зеленский побеседовал по телефону с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В ходе разговора украинский политик благодарил коллегу за защиту.

«Мы координировали контакты с другими партнёрами и дипломатические шаги на ближайшие недели», — написал Зеленский у себя в соцсетях.

По словам украинского политика, Макрон получил чёткое представление о том, что Киеву сейчас больше всего необходимо. А именно: современные системы ПВО и ракеты. Зеленский добавил, что Украина раздумывает, как бы ей ещё усилить давление на Россию.

Пока Эмманюэль Макрон сосредоточен на Украине и её потребностях, в центре Парижа прошла масштабная демонстрация, участники которой требовали отставки своего президента. Устроивший шествие лидер партии «Патриоты» Филиппо отметил, что Франция должна выйти из НАТО и ЕС, поскольку утратила суверенитет.