Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
12 октября, 11:58

«Там серьёзный замес»: Лукашенко назвал Зеленского главной преградой к миру

Обложка © Life.ru

Главным фактором, тормозящим достижение мира между Россией и Украиной является лидер киевского режима Владимир Зеленский, а не Европа или США. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Я всё больше был склонен обвинять европейских лидеров в недоговороспособности, но мы получаем массу информации в последние дни, что здесь дело не в Соединённых Штатах Америки, которые очень хотят продвижения здесь [в мирном процессе], не в России, которая готова к продвижению, и не в европейских лидерах, а больше во Владимире Александровиче Зеленском проблема», — сказал белорусский лидер журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Лукашенко подчеркнул, что нынешнее положение украинского руководства опасно: эскалация боевых действий может привести к утрате государственности. Такое развитие, по его мнению, вовсе не фантазия, а реальная угроза.

Кроме того, глава Белоруссии указал на интересы западных соседей Украины — он назвал их стремления реваншистскими и предупредил о риске «откусывания» западных областей, напомнив о довоенных притязаниях. В результате, по его оценке, ситуация может перерасти в серьёзный геополитический «замес».

«Почти полный спектр»: США упёрлись в потолок военных поставок Украине
Ранее Александр Лукашенко заявил, что Украина может исчезнуть как суверенное государство. К такому выводу белорусский президент пришёл из-за сложившейся обстановки в зоне СВО, где российские войска продолжают напирать, оттесняя ВСУ.

Владимир Озеров
