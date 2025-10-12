Сложившаяся ситуация в зоне СВО создаёт реальную угрозу существованию Украины как суверенного государства. Такое мнение выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

«Это может привести к исчезновению Украины как государства», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что ежедневно наблюдает активное продвижение российских войск на фронте. Он подчеркнул, что в текущих условиях необходимо действовать быстро.

В свою очередь в Кремле заявили о наступлении драматического момента в украинском конфликте. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил это тем, что участники кризиса активно повышают степень напряжённости.