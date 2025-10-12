Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
12 октября, 11:43

Лукашенко: Украина может исчезнуть

Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Сложившаяся ситуация в зоне СВО создаёт реальную угрозу существованию Украины как суверенного государства. Такое мнение выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

«Это может привести к исчезновению Украины как государства», сказал белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что ежедневно наблюдает активное продвижение российских войск на фронте. Он подчеркнул, что в текущих условиях необходимо действовать быстро.

«Почти полный спектр»: США упёрлись в потолок военных поставок Украине
В свою очередь в Кремле заявили о наступлении драматического момента в украинском конфликте. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил это тем, что участники кризиса активно повышают степень напряжённости.

