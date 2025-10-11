«Макрон, уходи!»: В Париже прошли массовые протесты против властей

В центре Парижа состоялась масштабная демонстрация, участники которой требовали немедленной отставки президента Франции Эмманюэля Макрона, а также выхода страны из Европейского союза и военного блока НАТО.

Протесты во Франции. Видео © Х / @f_philippot

Колонна протестующих организованно проследовала маршем от бульвара Монпарнас в VI округе французской столицы по направлению к знаменитому Лувру. В ходе шествия демонстранты скандировали лозунги с призывами к отставке Макрона, требованием вотума недоверия: «Макрон, уходи!», «Вотум Лекорню!», «За выход из ЕС!».

Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо, по чьему призыву проводилась манифестация, в беседе с корреспондентом ТАСС отметил, что в настоящее время правительства назначаются на краткосрочный период. Он подчеркнул, что серьёзной проблемой является практика формирования кабинета министров исключительно для проведения бюджета через Совет министров.

«Что действительно серьёзно, так это то, что кабмин назначается только для того, чтобы провести бюджет через Совет министров», — заявил Филиппо.

Политик заявил, что в текущей ситуации отсутствуют какие-либо признаки демократии, охарактеризовав обстановку в стране как полный беспорядок. Филиппо обратил внимание на частую смену премьер-министров и выразил убеждение в необходимости отставки президента.

Филиппо также потребовал немедленного выхода Франции из ЕС и НАТО, аргументируя это тем, что страна не может эффективно реагировать на серьёзные кризисы из-за утраты суверенитета. По его мнению, дальнейшее пребывание в составе Европейского союза приведёт к цензуре, войне и повсеместной нищете.

Как ранее сообщал Life.ru, во Франции наблюдается рост общественного недовольства президентом Эмманюэлем Макроном. Опросы общественного мнения свидетельствуют о том, что большинство французов (73%) возлагают на него ответственность за текущий кризис. Более половины населения (свыше 60%) поддерживают идею роспуска парламента, а подавляющее большинство (76%) связывают неудачи правительства Лекорню с политическим курсом Макрона. Несмотря на это, 8 октября стало известно об отклонении парламентом предложения об импичменте президента.